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РИА Новости
Война в Сирии

Генерал ФСБ рассказал, что сможет подтвердить ликвидацию аль-Багдади

11:28 31.10.2019 (обновлено: 11:42 31.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стопроцентной уверенности в ликвидации армией США главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади нет – чтобы удостовериться в этом, должен пройти год, в течение которого он не появится на публике, заявил в четверг РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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Ранее Пентагон продемонстрировал журналистам в ходе брифинга первые видео и фото операции по ликвидации Багдади. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"Вероятность ликвидации Багдади в этот раз – 50 на 50. В службе безопасности ИГ* тоже не дураки, они разрабатывают эффективные меры по защите своих лидеров, поэтому должно пройти время. Если этот деятель в течение года не появится на публике, тогда уже можно будет говорить о достоверности заявлений американцев", - сказал Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что также долго в России "хоронили" лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева: "Так же было и у нас Дудаевым – был нанесен удар, было ясно, что его уже нет, но мы до последнего сомневались: "А вдруг это не он? А если он жив?".
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
Видеозапись рейда по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
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Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
28292014
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАлександр Михайлов (генерал-майор)Война в СирииАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоФСБ РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Чего его искать. На ранчо у Обамы отдыхает от трудов праведных.
31 октября, 11:30
vvab6
10101001
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