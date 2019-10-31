Генерал ФСБ рассказал, что сможет подтвердить ликвидацию аль-Багдади

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стопроцентной уверенности в ликвидации армией США главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади нет – чтобы удостовериться в этом, должен пройти год, в течение которого он не появится на публике, заявил в четверг РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов.

Ранее Пентагон продемонстрировал журналистам в ходе брифинга первые видео и фото операции по ликвидации Багдади. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"Вероятность ликвидации Багдади в этот раз – 50 на 50. В службе безопасности ИГ* тоже не дураки, они разрабатывают эффективные меры по защите своих лидеров, поэтому должно пройти время. Если этот деятель в течение года не появится на публике, тогда уже можно будет говорить о достоверности заявлений американцев", - сказал Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что также долго в России "хоронили" лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева: "Так же было и у нас Дудаевым – был нанесен удар, было ясно, что его уже нет, но мы до последнего сомневались: "А вдруг это не он? А если он жив?".

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.