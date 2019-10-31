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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Армянская церковь приветствует решение конгресса США признать геноцид армян

11:25 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкХрам Хор-Вирап в Армении
Храм Хор-Вирап в Армении
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвал решение палаты представителей конгресса США признать геноцид армян важным шагом на пути восстановления исторической справедливости.
Палата проголосовала за признание геноцида армян большинством в 405 человек против 11. Аналогичные резолюции вносились годами, но до сих пор не получали поддержки конгрессменов.
"Верховный духовный совет ААЦ приветствует принятие палатой представителей резолюции (о признании геноцида – ред.), считая ее важным шагом в контексте восстановления исторической справедливости и уважения к памяти наших святых мучеников", - говорится в заявлении совета, текст которого распространила пресс-канцелярия духовного центра Армянской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Совет выразил надежду, что власти и народ США "с той же беспристрастностью" продолжат прилагать усилия для дальнейшего признания геноцида и пресечения в будущем подобных преступлений. Армянская церковь также высоко оценила усилия различных организаций и отдельных лиц, "благодаря которым удалось достичь важного этапа в деле международного признания и осуждения геноцида армян".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
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Страны, признавшие геноцидом преступления против армян в 1915 году
США фактически признали геноцид армян в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Вчера, 18:53РИА Новости
В Турции осудили решение палаты представителей США признать геноцид армян
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕвропейский парламентООНСШАрелигияМеждународное признание факта геноцида армян в Османской империи в 1915 годуВ мире
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