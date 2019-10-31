В Минобороны Японии прокомментировали пуск ракет КНДР

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии считает, что выпущенная Северной Кореей ракета не достигнет территории страны или ее исключительной экономической зоны.

"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он (снаряд – ред.) не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", - говорится в сообщении ведомства.