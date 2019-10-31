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РИА Новости

В Минобороны Японии прокомментировали пуск ракет КНДР

11:23 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии считает, что выпущенная Северной Кореей ракета не достигнет территории страны или ее исключительной экономической зоны.
"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он (снаряд – ред.) не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуск двух ракет в сторону Японского моря из провинции Пхенан-Намо.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
11:08РИА Новости
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
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Министерство обороны ЯпонииКНДРЯпонияВ мире
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