На двух линиях петербургского метро произошел сбой в движении поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел в четверг утром на 4-й и 5-й линиях Петербургского метрополитена из-за неисправности подвижного состава, в настоящее время график движения восстановлен, сообщает пресс-служба метрополитена.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о том, что пассажиры жалуются на сбой в движении поездов между станциями "Улица Дыбенко" и "Площадь Александра Невского", а также на станции "Комендантский проспект".
"Все станции метрополитена работают в штатном режиме. График движения восстановлен. Утренние сбои в движении на линиях 4 и 5, связанные с неисправностями подвижного состава, устранены", - сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".