Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T11:19Z
https://ria.ru/20191031/1560429039.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_0:169:3040:1879_1036x0_80_0_0_4ca2dde21388dc9abf1c883c20120d3c.jpg
РИА Новости

На двух линиях петербургского метро произошел сбой в движении поездов

11:19 31.10.2019
439
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел в четверг утром на 4-й и 5-й линиях Петербургского метрополитена из-за неисправности подвижного состава, в настоящее время график движения восстановлен, сообщает пресс-служба метрополитена.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о том, что пассажиры жалуются на сбой в движении поездов между станциями "Улица Дыбенко" и "Площадь Александра Невского", а также на станции "Комендантский проспект".
"Все станции метрополитена работают в штатном режиме. График движения восстановлен. Утренние сбои в движении на линиях 4 и 5, связанные с неисправностями подвижного состава, устранены", - сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
Станция МЦД
11:13РИА Недвижимость
В Москве переименуют остановки наземного транспорта рядом со станциями МЦД
200200
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
Жители Подмосковья смогут экономить 60 тысяч рублей в год после запуска МЦД
Буква М у входа на станцию московского метро
Движение поездов на участке "красной" ветки московского метро восстановили
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На строительство и ремонт дорог в Чувашии направят не менее 23 млрд рублей
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
"Петербургский метрополитен" оценил идею об установке фандоматов в метро
Проведение работ
Участок федеральной трассы в Сочи частично перекрыли из-за ремонта моста
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Кубань направит 2,6 млрд рублей на проект "Качество питьевой воды"
Архангельск
В Поморье открылся реконструированный участок трассы Усть-Вага – Ядриха
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Дорожное табло на трассе М-11
"Автодор" опубликовал новые тарифы проезда по трассе М-11
Дмитрий Медведев
Медведев поручил проработать оптимизацию систем прослеживаемости продуктов
Земля с борта Международной космической станции
Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Петровское
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
RFID-брелок компании ISBC
Apple купила бренд у компании из Зеленограда, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния