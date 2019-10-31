На двух линиях петербургского метро произошел сбой в движении поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел в четверг утром на 4-й и 5-й линиях Петербургского метрополитена из-за неисправности подвижного состава, в настоящее время график движения восстановлен, сообщает пресс-служба метрополитена.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о том, что пассажиры жалуются на сбой в движении поездов между станциями "Улица Дыбенко" и "Площадь Александра Невского", а также на станции "Комендантский проспект".