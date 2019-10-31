Эксперт оценил резолюцию конгресса США против включения России в G7

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли прислушается к резолюции комитета палаты представителей против участия России в "большой семерке", в его интересах показать несостоятельность демократов, обладающих большинством в палате, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США в четверг принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".

"Трамп не будет особенно слушать конгресс, это не в его характере и не (соответствует тому), как сегодня исполнительная власть ведет себя по отношению к конгрессу. Тем более это палата представителей, где большинство сейчас демократы", - сказал РИА Новости эксперт.

Как отметил Ознобищев, "Трамп с удовольствием показывает свою оппозиционность к демократам и, наоборот, стремится обвинить их во всех смертных грехах и ставит под вопрос все наследие демократической администрации, прежде всего (экс-президента Барака) Обамы".

"В его интересах показать несостоятельность всего, что делают демократы. Вот с этой точки зрения, узнав про эту резолюцию, если бы я был Трампом, я бы поступил с точностью до наоборот", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, с другой стороны, Трамп должен принять во внимание, что в целом антироссийские настроения сильны в конгрессе.

"Мы вполне можем ожидать, что эта резолюция послужит дополнительным стимулом для того, чтобы еще раз выступить громко и ярко, как всегда он (Трамп - ред.) это делает в поддержку участия России, а дальше как пойдет. Дальше, возможно, (президент Франции Эммануэль) Макрон, который стал все более трезвомыслящим в отношении России, может нас поддержать, а там и Германия и так далее", - заключил эксперт.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.