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РИА Новости

В Челябинске адвоката арестовали по делу о насилии над школьницей

11:14 31.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Суд в Челябинске вынес постановление о заключении под стражу на 2 месяца адвоката Виктора Зубкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о насилии над несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре прокуратуры региона.
"Центральный районный суд Челябинска в среду вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении Зубкова", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Зал судебных заседаний
12 марта, 13:59РИА Новости
В Ярославле бизнесмена обвиняют в сексуальном насилии над пятью девочками
Как сообщает Znak.com, речь идет о сексуальном насилии в отношении дочери жены от первого брака, девочке сейчас 15 лет.
В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали данное уголовное дело.
Согласно размещенному на сайте адвокатской палаты Челябинской области реестру адвокатов региона, Виктор Зубков работает в коллегии адвокатов "Южноуральский адвокатский центр" филиал №10 Челябинска.
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