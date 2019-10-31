В Челябинске адвоката арестовали по делу о насилии над школьницей

ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Суд в Челябинске вынес постановление о заключении под стражу на 2 месяца адвоката Виктора Зубкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о насилии над несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре прокуратуры региона.

"Центральный районный суд Челябинска в среду вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении Зубкова", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщает Znak.com , речь идет о сексуальном насилии в отношении дочери жены от первого брака, девочке сейчас 15 лет.

В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали данное уголовное дело.