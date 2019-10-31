Подкаст «ЯсноПонятно». Стоит ли переезжать в Москву из родного города?

Правда ли, что москвичи ненавидят "понаехавших"? Надо ли рваться в столицу, если можно работать удаленно из любой точки мира? Стоит ли рискнуть, если в родном городе стало тоскливо? Какими качествами нужно обладать, чтобы хорошо устроиться в Москве? Стыдно ли возвращаться, если многомиллионник оказался тебе не по размеру?