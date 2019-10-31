Подкаст «ЯсноПонятно». Стоит ли переезжать в Москву из родного города?

Правда ли, что москвичи ненавидят "понаехавших"? Надо ли рваться в столицу, если можно работать удаленно из любой точки мира? Стоит ли рискнуть, если в родном городе стало тоскливо? Какими качествами нужно обладать, чтобы хорошо устроиться в Москве? Стыдно ли возвращаться, если многомиллионник оказался тебе не по размеру?
Плюсы и минусы жизни в мегаполисе, стереотипы о москвичах и переезде обсуждают Лина, Маша и Ксюша.
Эксперт эпизода — руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский — рассказал, действительно ли существует тенденция к дезурбанизации.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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