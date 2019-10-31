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РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Подкаст "ЯсноПонятно". Стоит ли переезжать в Москву из родного города?

12:30 31.10.2019
50
ЯсноПонятно
Подкаст «ЯсноПонятно». Стоит ли переезжать в Москву из родного города?
12:30
Концерты мировых звёзд, рестораны на любой вкус, красивые парки, шанс построить карьеру, вдохновляющие знакомства. А ещё депрессия, толпы и высокая конкуренция. С развитием технологий преимущества жизни в Москве по сравнению с другими городами уже не кажутся такими однозначными. Но как выбрать между комфортом небольшого города и драйвом мегаполиса?
Правда ли, что москвичи ненавидят "понаехавших"? Надо ли рваться в столицу, если можно работать удаленно из любой точки мира? Стоит ли рискнуть, если в родном городе стало тоскливо? Какими качествами нужно обладать, чтобы хорошо устроиться в Москве? Стыдно ли возвращаться, если многомиллионник оказался тебе не по размеру?
Плюсы и минусы жизни в мегаполисе, стереотипы о москвичах и переезде обсуждают Лина, Маша и Ксюша.
Эксперт эпизода — руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский — рассказал, действительно ли существует тенденция к дезурбанизации.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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