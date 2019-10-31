Сбербанк с начала года сократил более 16 тысяч сотрудников

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Численность сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк и его "дочки") с начала года сократилась на 5,5% и на 30 сентября составляла 277,6 тысячи человек, следует из отчетности группы по МСФО.

Представитель банка пояснил журналистам, что сокращение численности сотрудников связано с продажей турецкой "дочки" Denizbank.

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек", - сказано в документе. При этом на 31 декабря 2018 года количество сотрудников достигало 293 752 человек.

По итогам второго квартала группа впервые за 7 кварталов нарастила численность сотрудников - на 429 человек, до 291 726 человек. Таким образом, за третий квартал было сокращено 14 108 работников.

"По поводу сокращения численности сотрудников группы... здесь я хочу подчеркнуть, что более 14 тысяч сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank", - сказал представитель Сбербанка в ходе телефонной конференции. Банк в июле сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2017 года сообщал, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверял, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет. Он отмечал, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.