Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило южнокорейское Минобороны.

По данным ведомства, пуски произвели из провинции Пхёнан-Намдо.

Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием ситуации.

"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", — заявило, в свою очередь, японское Министерство обороны.

Позднее в Токио сообщили, что северокорейские ракеты пролетели 350-400 километров, высота полета составила 100 километров.

Северокорейские испытания

В этом году Северная Корея испытала уже 12 ракет и реактивных снарядов.

Последний пуск Пхеньян провел утром 2 октября: баллистическая ракета нового типа упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал это нарушением резолюции Совбеза.