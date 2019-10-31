Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило южнокорейское Минобороны.
По данным ведомства, пуски произвели из провинции Пхёнан-Намдо.
Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием ситуации.
"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", — заявило, в свою очередь, японское Министерство обороны.
Позднее в Токио сообщили, что северокорейские ракеты пролетели 350-400 километров, высота полета составила 100 километров.
Северокорейские испытания
В этом году Северная Корея испытала уже 12 ракет и реактивных снарядов.
Последний пуск Пхеньян провел утром 2 октября: баллистическая ракета нового типа упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал это нарушением резолюции Совбеза.
Кроме того, в начале сентября Северная Корея испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.