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РИА Новости
Культура

Найденный во Франции портрет может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи

11:31 31.10.2019 (обновлено: 11:32 31.10.2019)
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© Фото : Château de ValençayПредполагаемый портрет Макиавелли, который был написан Леонардо да Винчи
Предполагаемый портрет Макиавелли, который был написан Леонардо да Винчи
© Фото : Château de Valençay
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Найденный во Франции портрет, на котором, предположительно, изображен итальянский философ Николло Макиавелли, может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи, сообщает FranceInfo.
Картину нашли весной, и с тех пор вопрос об авторстве остается открытым, поскольку подписи на ней нет. Сейчас портрет находится в замке Валансе в долине Луары (департамент Эндр).
Между тем, работа полностью соответствует сведениям из обнаруженного в архивах замка письма 1874 года от его владельца. В нем речь идет о портрете Макиавелли на дереве размером 55 см на 42 см, написанном Леонардо Да Винчи.
Но у специалистов нет уверенности, что изображенный — именно Макиавелли. Он больше похож на французского писателя Мишеля де Монтеня. Кроме того, сохранность картины свидетельствует о том, что она могла быть создана в более поздний период.
Однако в пользу предположения, что ее автор все-таки Да Винчи, говорит тот факт, что владелец замка был большим любителем искусства, и у него были прекрасные коллекции.
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