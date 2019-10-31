Найденный во Франции портрет может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Найденный во Франции портрет, на котором, предположительно, изображен итальянский философ Николло Макиавелли, может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи, . Найденный во Франции портрет, на котором, предположительно, изображен итальянский философ Николло Макиавелли, может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи, сообщает FranceInfo.

Картину нашли весной, и с тех пор вопрос об авторстве остается открытым, поскольку подписи на ней нет. Сейчас портрет находится в замке Валансе в долине Луары (департамент Эндр).

Между тем, работа полностью соответствует сведениям из обнаруженного в архивах замка письма 1874 года от его владельца. В нем речь идет о портрете Макиавелли на дереве размером 55 см на 42 см, написанном Леонардо Да Винчи.

Но у специалистов нет уверенности, что изображенный — именно Макиавелли. Он больше похож на французского писателя Мишеля де Монтеня. Кроме того, сохранность картины свидетельствует о том, что она могла быть создана в более поздний период.