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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина получит федеральные средства на достройку трех проблемных домов

11:02 31.10.2019
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© Flickr / Grigory GusevРека Цна в Тамбове
Река Цна в Тамбове
© Flickr / Grigory Gusev
ТАМБОВ, 31 окт - РИА Новости. Тамбовская область получит федеральное финансирование на достройку трех проблемных домов в областном центре через Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов в Тамбове. Речь идет о домах № 30а по улице Московская, № 72а по улице Коммунальная и доме № 3, корпус 3 по улице Карла Маркса. На достройку этих объектов в четвертом квартале 2019 года предусмотрено финансирование из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. После ввода объектов в эксплуатацию более 180 пострадавших граждан получат свои квартиры.
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"Тамбовская область стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что область не бросит своих жителей в трудную минуту, в том числе и дольщиков. На личном контроле он держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных из-за неисполнения в установленные сроки застройщиками обязательств по передаче участникам долевого строительства жилых помещений. Средства, направленные через механизм Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что администрация Тамбовской области за счет внутренних источников приняла меры по завершению строительства еще двух тамбовских долгостроев. Это дома № 69а, корпус 3 по улице Интернациональная (65 квартир) и № 171 по улице Карла Маркса (79 квартир). В ноябре текущего года планируется передать ключи жильцам этих домов. Кроме того, в этом году новоселье уже справили жители ещё двух домов, возобновлено строительство ещё трёх объектов.
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