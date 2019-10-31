Тамбовщина получит федеральные средства на достройку трех проблемных домов

ТАМБОВ, 31 окт - РИА Новости. Тамбовская область получит федеральное финансирование на достройку трех проблемных домов в областном центре через Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов в Тамбове. Речь идет о домах № 30а по улице Московская, № 72а по улице Коммунальная и доме № 3, корпус 3 по улице Карла Маркса. На достройку этих объектов в четвертом квартале 2019 года предусмотрено финансирование из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. После ввода объектов в эксплуатацию более 180 пострадавших граждан получат свои квартиры.

"Тамбовская область стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что область не бросит своих жителей в трудную минуту, в том числе и дольщиков. На личном контроле он держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных из-за неисполнения в установленные сроки застройщиками обязательств по передаче участникам долевого строительства жилых помещений. Средства, направленные через механизм Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе", - сказал собеседник агентства.