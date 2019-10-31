Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 73

Пожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане. 31 октября 2019

Пожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане. 31 октября 2019

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число жертв пожара в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана достигло 73 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Число жертв пожара в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана достигло 73 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Geo TV со ссылкой на главу спасательной службы.

Ранее сообщалось о 62 погибших и десятках пострадавших.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Согласно предварительным данным, причиной пожара послужил взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. По свидетельствам очевидцев, пламя охватило три вагона поезда, полностью их уничтожив.

Как ранее сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, большая часть смертей связана с тем, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. По его оценкам, движение на железнодорожных путях после этой аварии будет восстановлено в ближайшие несколько часов.