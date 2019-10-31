Зеленский рассказал, зачем Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО ради повышения обороноспособности и взаимодействия между Киевом и структурами альянса, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В Киеве в четверг проходит заседание комиссии НАТО-Украина.

"Мы стремимся углубить сотрудничество (с альянсом – ред.) для укрепления обороноспособности, усилить стойкость Украины к современным угрозам, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО", - заявил Зеленский в ходе заседания комиссии, которое транслировалось онлайн.

По его словам, только эффективные реформы являются залогом членства Украины в альянсе. "Мы привержены трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО, и именно на этом мы фокусируем наши общие усилия", - добавил он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.