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РИА Новости

Зеленский рассказал, зачем Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО

10:59 31.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО ради повышения обороноспособности и взаимодействия между Киевом и структурами альянса, заявил президент страны Владимир Зеленский.
В Киеве в четверг проходит заседание комиссии НАТО-Украина.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО определил источник "вдохновения" для Украины
"Мы стремимся углубить сотрудничество (с альянсом – ред.) для укрепления обороноспособности, усилить стойкость Украины к современным угрозам, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО", - заявил Зеленский в ходе заседания комиссии, которое транслировалось онлайн.
По его словам, только эффективные реформы являются залогом членства Украины в альянсе. "Мы привержены трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО, и именно на этом мы фокусируем наши общие усилия", - добавил он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
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Генсек НАТО не хочет учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Верховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенУкраинаВ мире
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