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РИА Новости

Участники нацпроекта по производительности не поддержали "четырехдневку"

10:58 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЩербинский лифстостроительный завод
Щербинский лифстостроительный завод
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Щербинский лифстостроительный завод. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Переход на четырёхдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие, входящее в нацпроект по повышению производительности труда в России, заявил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
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"Ещё не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. Так получилось, что было озвучено: "Может быть, попробовать бы на предприятиях нацпроекта", - но мы видим реакцию, что это никому не нужно. Потому что производительность, она все-таки о другом - не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным", - сказал Засельский.
По его словам, переход на четырёхдневную рабочую неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, таких как архитекторы и программисты, тогда как в нацпроекте по повышению производительности труда участвуют в основном промышленные предприятия.
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Петр ЗасельскийМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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