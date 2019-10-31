Участники нацпроекта по производительности не поддержали "четырехдневку"

"Ещё не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. Так получилось, что было озвучено: "Может быть, попробовать бы на предприятиях нацпроекта", - но мы видим реакцию, что это никому не нужно. Потому что производительность, она все-таки о другом - не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным", - сказал Засельский.