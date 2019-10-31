Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T16:11Z
https://ria.ru/20191031/1560427856.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ce12ddcb65875a65b7f5acfca66fcde7.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

10:51 31.10.2019 (обновлено: 16:11 31.10.2019)
21837
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее издание Foreign Policy написало, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.
Франц Клинцевич
10:39РИА Новости
В Совфеде оценили "стратегии" США по сдерживанию России и Китая
"Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются, и самым тщательным образом. Вопрос стоит в том, что подразумевают американцы под нападением: массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? И тот, и другой вариант не принесет ощутимого результата. Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию", — сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что США как супердержава имеет значительные силы, но в случае сопротивления потери будут с обеих сторон.
"Одно дело безнаказанно расстреливать Ирак или Ливию, и совсем другое дело — воевать со страной, способной очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона. Так что все эти планы — военная теория, красивая, но неприменимая", — добавил парламентарий.
Американский бомбардировщик B-52
23 октября, 14:14РИА Новости
В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма
2429211614
Обсудить 43
Руслан БальбекКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Смотрю на заголовок этой новости... а выше заголовки таких двух новостей: "Число врачей сократилось в 54 регионах России" и "Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году". Милые депутаты! После новостей об (очередном уже) сокращении врачей в стране и очередного победоносного рывка-повышения тарифов ЖКХ, новости о захвате (гипотетическом) Крыма некими враждебными силами воспринимаются россиянами как "свет в оконце"!
31 октября, 11:29
Eugene Shilkin
70700261
Чем бы ещё граждан России напугать, чтобы они не возмущались, были всем довольны и кричали "Ура!!!" политике Президента и Правительства РФ?
31 октября, 11:50
Заиц Василий
58303145
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Люди фотографируются у инсталляции в Киеве во время празднования Дня города
Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния