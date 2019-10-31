Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии

УФА, 31 окт - РИА Новости. Врачи скорой помощи доставляют в больницу пятерых пострадавших при опрокидывании автобуса на трассе в Башкирии, где в четверг выпал первый снег, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, авария с участием микроавтобуса FordTransit произошла в 11.07 (9.07 мск) на автодороге "Уфа – Бирск – Янаул" вблизи деревни Чураево Мишкинского района. На место прибыли спасатели, медики, сотрудники ГИБДД.
"В микроавтобусе находилось 8 человек, в том числе водитель. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля набок. По предварительным данным, пострадало 5 человек, каретами скорой медицинской помощи доставляются в районную больницу Бирского района", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что затруднений в движении транспорта на трассе нет.
В Башкирии в четверг выпал первый снег. Спасатели просили жителей быть осторожными на дорогах из-за мокрого снега и гололедицы.