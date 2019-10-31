Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии

"В микроавтобусе находилось 8 человек, в том числе водитель. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля набок. По предварительным данным, пострадало 5 человек, каретами скорой медицинской помощи доставляются в районную больницу Бирского района", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.