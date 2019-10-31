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РИА Новости

"Метафракс Групп" внедряет новый бренд

10:44 31.10.2019 (обновлено: 14:44 31.10.2019)
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© Предоставлено Метафракс ГруппВизуальное оформление Метафракс Групп
Визуальное оформление Метафракс Групп
© Предоставлено Метафракс Групп
МОСКВА, 31 окт – пресс-служба "Метафракс Групп". "Метафракс Групп", один из крупнейших российских производителей и экспортеров метанола и его производных в России и Европе, начинает внедрение нового бренда в свою структуру. Единая бренд-платформа и визуальный язык, разработанные агентством Electric Brand Consultants*, объединят все бизнес-единицы компании. Новая концепция позволит группе еще более эффективно позиционировать себя на рынках присутствия.
"Метафракс Групп" объявила о начале ребрендинга в сентябре 2018 года. Создание структуры нового бренда для одного из крупнейших производителей метанола и его производных в России и Европе, осуществляющего экспортные поставки в 60 стран мира, доверили мультиканальному брендинговому агентству Electric Brand Consultants.
По итогам проекта разработана новая стратегия и полная архитектура бренда, в которой был создан новый материнский бренд, объединивший все суббренды "Метафракс Групп", находящиеся в России, Австрии, Швейцарии и Южной Корее.
"Единая визуально-смысловая коммуникация позволит привести все структуры нашей группы к единому стандарту, который включает также взаимодействие с партнерами и позиционирование на рынках присутствия. Это важно, поскольку компании, входящие в состав "Метафракс Групп", расположены не только в России, но и в Европе и Восточной Азии. Ребрендинг нашей группы основан на глубинном исследовании отраслевых тенденций и конкурентной среды. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что изменения, связанные с нашим брендом, важны для отрасли в целом, поскольку учитывают ее опыт", - рассказал Сейфеддин Рустамов (Seyfeddin Rustamov), бенефициарный владелец "Метафракс Групп".
Для единого бренда была сформулирована уникальная философия: "Формирование будущей экологической, социальной и бизнес-среды через ответственное развитие химической отрасли". Основополагающими ценностями стали новаторство, ответственность и устойчивость, а миссия заключена в постоянном развитии и создании вокруг себя благоприятной экосистемы для будущего поколения.
"Такое позиционирование понятно как другим игрокам рынка и нашим партнерам, так и каждому сотруднику группы, потому что оно действительно отражает суть и особенности деятельности группы. Ценности выбраны не случайно: новаторство связано с лидерством в технологии в России и сильным центром научных разработок и рецептур в Австрии. Ответственность говорит о нашем подходе к стратегии бизнеса в целом, системной социальной активности и кадровой политике, меценатских проектах. Устойчивость означает нашу гибкую и взвешенную производственную политику", - объяснил Армен Гарслян, председатель совета директоров "Метафракс Кемикалс".
Для группы разработан единый wordmark*- "Метафракс Групп", который компания утвердила в качестве основного названия всей группы, а также в качестве дескриптора для названий дочерних компаний. В компании намерены зарегистрировать единый товарный знак Метафракс Групп / Metafrax Group /для использования на всех рынках присутствия.
Названия сбытовых, производственных и сервисных структур группы будут приведены к единому стандарту. Некоторые уже получили новые коммерческие наименования: ООО "Торговый Дом "Метафракс" зарегистрирован как ООО "Метафракс Трейдинг", а швейцарская компания Metadynea Trading действует под новым именем Metafrax Trading International*.
Главную производственную площадку – ПАО "Метафракс" – решено выделить в общей структуре бренда, подчеркнув ее роль и основную компетенцию. Таким образом площадка получит новое коммерческое наименование – "Метафракс Кемикалс".
"Единый стандарт наименований дочерних предприятий группы – важная составляющая коммуникационной платформы нового бренда, которая учитывает особенности архитектуры группы и позволяет сделать ее более структурированной. Обязательный wordmark "Метафракс Групп" призван усилить связь суббрендов с материнским брендом, одновременно выделяя их историческую уникальность", – отметила Мария Коновалова, глава коммуникаций "Метафракс Групп".
Позиционирование бренда команда Electric Brand Consultants отразила в визуальном языке. Агентством были разработаны три разных дизайн-направления. "Метафракс Групп" выбрала и утвердила направление под названием "Живая Система". Производственные и бизнес-процессы компании представляют собой непрерывную систему взаимосвязей. С появлением новых элементов в цепочке архитектура группы развивается подобно живой материи, поддерживая экологическую, социальную и деловую среду.
Центральным элементом знака выбрана точка как символ начала и баланса. Она образует круг, который представляет собой единство и целостность, а связи между точками отражают баланс устойчивости и движения.
В коллаборации с австро-венгерским дизайнером шрифтов Адамом Катием (Adam Katyi) специально для "Метафракс Групп" агентство разработало уникальный фирменный шрифт Mohol Metafrax. Mohol – это рубленный, контрастный шрифт, отражающий синтез технологий, промышленности и искусства.
Основным цветом нового фирменного стиля стал благородный фиолетовый. Он гармонично сочетает в себе устойчивость и динамичность, символизирует внутреннюю сосредоточенность и трансформацию состояний. В качестве дополнительных цветов были выбраны оттенки зеленого и голубого, а также базовый черный и оттенки серого.
Идея для нового паттерна, который представляет собой крепкую и при этом гибкую, живую систему, у дизайнеров Electric Brand Consultants возникла при наблюдении за химическими процессами и трансформацией молекулярных соединений.
"Ребрендинг такой компании, как "Метафракс", требовал большой деликатности от всех участников процесса. Бренд уже имел свою историю, множество дочерних компаний, устоявшиеся стандарты визуальных коммуникаций, которые ни разу не корректировались с момента их создания. Такое фундаментальное преобразование могло быть по-разному воспринято сотрудниками и партнерами. Мы рады, что компания подошла к вопросу ребрендинга с достаточным для качественных изменений энтузиазмом, при этом проявив понимание и внимательность во всех нюансах проекта", - рассказал Бесо Туразашвили, CEO* агентства Electric Brand Consultants.
Для эффективного внедрения нового бренда разработано руководство по его использованию, а также коммуникационная стратегия, которая поможет компании донести свою философию, миссию и ценности до целевых аудиторий.
Внедрение бренда будет происходить во всех носителях и навигационной системе на локациях дочерних брендов "Метафракс Групп": заводоуправления, цеха, вагоны, автотранспорт, емкости для хранения, упаковка и многое другое получат новое оформление в соответствии со стилем обновленного бренда.
Топ-менеджмент "Метафракс Групп" утвердил план имплементации, который займет несколько лет и будет реализован поэтапно вместе с вводом новых носителей, что позволит значительно оптимизировать расходы.
СПРАВКА:
В "Метафракс Групп" входят компании, базирующиеся как в России, так и за рубежом. Среди них площадки, специализирующиеся на производстве синтетических смол – "Метадинеа" (Московская область, Пермский край), Metadynea Austria*; метанола и продуктов переработки – ПАО "Метафракс" (Губаха).
Также в структуре группы: Инженерно-технологический центр "Метафракс", сервисные компании "Метатрансстрой" и "Метафракс-Информ"; индустриальный парк "Карболит", а также трейдинговые компании – "Метафракс Трейдинг" (Пермь), Metafrax Trading International* (Швейцария), SamyangMeta Ltd. *(Южная Корея). Выручка группы за 6 месяцев 2019 г. составила более 29,6 млрд. руб.
Сайт "Метафракс Групп".
Electric Brand Consultants* - Электрик Бренд Консультантс
wordmark* - фирменный товарный знак
Metafrax Trading International* - Метафракс Трейдинг Интернэшнл
CEO, chief executive officer – руководитель компании
Metadynea Austria - Метадинеа Австрия
Metafrax Trading International - Метафракс Трейдинг Интернэшнл
SamyangMeta Ltd. – Самъянг Лимитед
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