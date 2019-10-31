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РИА Новости

Глава офиса Зеленского заявил, что не боится увольнения

10:44 31.10.2019
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не боится увольнения и в любой момент готов вернутся к адвокатской деятельности.
"Для меня переход снова в состояние адвокатуры — это настолько быстро и много раз происходило, что на следующий день я был в офисе и активно работал. После офиса президента - да я в любой момент! У меня за офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
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При этом он отметил, что мало личного желания уйти с должности. "У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем (Зеленским – ред.), что я иду с ним до конца, до того момента, пока он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал Богдан.
Глава офиса Зеленского также рассказал, что его заявление об увольнении, которое ранее появилось в СМИ, реальное. "Это был момент (когда написал заявление – ред.), когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу - через мой бэкграунд, то, что я адвокат (бизнесмена Игоря) Коломойского, и адвокат того, и адвокат того... Они считали, что через дискредитацию меня они дискредитируют президента и вообще власть", - добавил Богдан.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
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