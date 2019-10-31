Глава офиса Зеленского заявил, что не боится увольнения

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не боится увольнения и в любой момент готов вернутся к адвокатской деятельности.

"Для меня переход снова в состояние адвокатуры — это настолько быстро и много раз происходило, что на следующий день я был в офисе и активно работал. После офиса президента - да я в любой момент! У меня за офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда" , опубликованном в четверг.

При этом он отметил, что мало личного желания уйти с должности. "У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем (Зеленским – ред.), что я иду с ним до конца, до того момента, пока он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал Богдан.

Глава офиса Зеленского также рассказал, что его заявление об увольнении, которое ранее появилось в СМИ, реальное. "Это был момент (когда написал заявление – ред.), когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу - через мой бэкграунд, то, что я адвокат (бизнесмена Игоря) Коломойского, и адвокат того, и адвокат того... Они считали, что через дискредитацию меня они дискредитируют президента и вообще власть", - добавил Богдан.