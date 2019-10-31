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РИА Новости

На Сахалине расследуют обрушение потолка в поликлинике

10:42 31.10.2019 (обновлено: 10:43 31.10.2019)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт – РИА Новости. Комиссия проводит расследование по факту обрушения потолка в поликлинике пригорода Южно-Сахалинска, сообщили в четверг РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Обрушение поликлиники в планировочном районе Луговое случилось в среду. К утру четверга строители разобрали потолочную систему, усилили конструкции и обеспечили передвижение посетителей медучреждения, которое работает в штатном режиме. Для выяснения причин происшествия в министерстве создана комиссия, которая подготовит официальный акт расследования", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, после происшествия в здании поликлиники обследовали все инженерные системы и потолочные конструкции для предотвращения подобных случаев.
Происшествием в здании медучреждения заинтересовалась и прокуратура области. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что организована проверка по информации СМИ. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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