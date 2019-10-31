На Сахалине расследуют обрушение потолка в поликлинике

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт – РИА Новости. Комиссия проводит расследование по факту обрушения потолка в поликлинике пригорода Южно-Сахалинска, сообщили в четверг РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

"Обрушение поликлиники в планировочном районе Луговое случилось в среду. К утру четверга строители разобрали потолочную систему, усилили конструкции и обеспечили передвижение посетителей медучреждения, которое работает в штатном режиме. Для выяснения причин происшествия в министерстве создана комиссия, которая подготовит официальный акт расследования", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, после происшествия в здании поликлиники обследовали все инженерные системы и потолочные конструкции для предотвращения подобных случаев.