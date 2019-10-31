Павел Савчук: численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Добровольческой деятельностью в сфере охраны здоровья занимаются 37 тысяч человек во всех 85 регионах России. За год численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%, эти данные привел председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук на четвертом, очередном съезде, который проходит в Иванове.

Он отметил, что большую популярность набирает деятельность добровольцев по пропаганде ЗОЖ, профориентации школьников в медицину, обучению первой помощи. Стабильно высокий уровень развития сохраняют санитарно-профилактическое просвещение, волонтерская помощь медицинским организациям, популяризация кадрового донорства.

По его оценке, подобный интерес связан с расширением направлений волонтерства, популяризацией добровольчества в массмедиа и устранением барьеров, возникающих при организации добровольческой деятельности.

ВОД "Волонтеры-медики", основанное в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", сегодня работает по всей России и имеет страновые центры в Казахстане, Киргизии и Армении.