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РИА Новости
Школа волонтера

Павел Савчук: численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%

10:47 31.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПавел Савчук: численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%
Павел Савчук: численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Добровольческой деятельностью в сфере охраны здоровья занимаются 37 тысяч человек во всех 85 регионах России. За год численность волонтеров-медиков увеличилась на 114%, эти данные привел председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук на четвертом, очередном съезде, который проходит в Иванове.
Он отметил, что большую популярность набирает деятельность добровольцев по пропаганде ЗОЖ, профориентации школьников в медицину, обучению первой помощи. Стабильно высокий уровень развития сохраняют санитарно-профилактическое просвещение, волонтерская помощь медицинским организациям, популяризация кадрового донорства.
По его оценке, подобный интерес связан с расширением направлений волонтерства, популяризацией добровольчества в массмедиа и устранением барьеров, возникающих при организации добровольческой деятельности.
ВОД "Волонтеры-медики", основанное в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", сегодня работает по всей России и имеет страновые центры в Казахстане, Киргизии и Армении.
За шесть лет волонтеры-медики 2,5 миллиона часов помогали в больницах, провели 10 тысяч мероприятий, участниками которых стали 10 миллионов человек, собрали 16 тонн донорской крови, создали 1200 школьных отрядов, запустили многофункциональный сайт, на котором в качестве добровольцев зарегистрировано более 37 тысяч человек.
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