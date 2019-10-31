Все пострадавшие от паводка в Нижнеудинске люди приобрели жилье

ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Все пострадавшие от летнего наводнения в городе Нижнеудинске, находившиеся в пункте долговременного проживания, переехали в постоянное жилье, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Пункт долговременного размещения для граждан, потерявших жилье в результате летнего паводка, был развернут в Нижнеудинске 15 июля на базе техникума железнодорожного транспорта. В нем проживали 50 человек. Им предоставлялось питание, медицинские и консультативные услуги, помощь в оформлении документов для получения мер социальной поддержки.
"Все пострадавшие от наводнения, размещенные в пункте долговременного размещения в Нижнеудинске, приобрели жилье. Тридцатого октября последние жители пункта выехали к месту постоянного проживания, преимущественно в Нижнеудинске", - говорится в сообщении.
Это третий пункт долговременного пребывания, закрытый по причине переезда пострадавших в собственное жилье. Всего в регионе было создано пять таких пунктов - два в Тулуне, по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В них проживали более 400 человек. На сегодняшний день действуют два пункта в Тулуне, где размещены 176 человек.
Деятельность пунктов временного размещения находится под контролем губернатора Сергея Левченко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.