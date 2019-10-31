Все пострадавшие от паводка в Нижнеудинске люди приобрели жилье

ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Все пострадавшие от летнего наводнения в городе Нижнеудинске, находившиеся в пункте долговременного проживания, переехали в постоянное жилье, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Пункт долговременного размещения для граждан, потерявших жилье в результате летнего паводка, был развернут в Нижнеудинске 15 июля на базе техникума железнодорожного транспорта. В нем проживали 50 человек. Им предоставлялось питание, медицинские и консультативные услуги, помощь в оформлении документов для получения мер социальной поддержки.

"Все пострадавшие от наводнения, размещенные в пункте долговременного размещения в Нижнеудинске, приобрели жилье. Тридцатого октября последние жители пункта выехали к месту постоянного проживания, преимущественно в Нижнеудинске", - говорится в сообщении.

Это третий пункт долговременного пребывания, закрытый по причине переезда пострадавших в собственное жилье. Всего в регионе было создано пять таких пунктов - два в Тулуне, по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В них проживали более 400 человек. На сегодняшний день действуют два пункта в Тулуне, где размещены 176 человек.

Деятельность пунктов временного размещения находится под контролем губернатора Сергея Левченко.