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РИА Новости

Дом президента Филиппин пошел трещинами из-за землетрясения

10:38 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дом президента Филиппин Родриго Дутерте в городе Давао пошел трещинами из-за произошедшего в четверг мощного землетрясения, сам политик не пострадал, сообщает телеканал GMA News.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 на Филиппинах, позднее магнитуду понизили до 6,5. По данным местных СМИ, за ним в течение 20 минут последовали еще четыре афтершока. По последним данным, погибли три человека, около 10 пострадали.
По данным телеканала, из-за подземных толчков трещины образовались на стенах и потолке дома Дутерте, который в тот момент находился внутри.
"Президент находится в безопасности в своем доме в Давао и пристально наблюдает за развитием ситуации", - заявил представитель главы государства Сальвадор Панело. Он отметил, что Дутерте распорядился направить необходимую помощь всем нуждающимся и может посетить пострадавшие от стихии регионы.
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Ранее сообщалось, что в результате землетрясения обрушился один из этажей жилого здания в Давао, под завалами могут находиться люди. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Мэр города Сара Дутерте объявила об отмене занятий в школах в четверг. Также была отменена работа в правительственных учреждениях. В городе Кидапаван на острове Минданао обрушилась часть гостиницы Eva`s Hotel. Мэр города отметил, что в момент обрушения в здании никого не было.
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