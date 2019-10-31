Дом президента Филиппин пошел трещинами из-за землетрясения

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дом президента Филиппин Родриго Дутерте в городе Давао пошел трещинами из-за произошедшего в четверг мощного землетрясения, сам политик не пострадал, сообщает телеканал Дом президента Филиппин Родриго Дутерте в городе Давао пошел трещинами из-за произошедшего в четверг мощного землетрясения, сам политик не пострадал, сообщает телеканал GMA News

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 на Филиппинах, позднее магнитуду понизили до 6,5. По данным местных СМИ, за ним в течение 20 минут последовали еще четыре афтершока. По последним данным, погибли три человека, около 10 пострадали.

По данным телеканала, из-за подземных толчков трещины образовались на стенах и потолке дома Дутерте, который в тот момент находился внутри.

"Президент находится в безопасности в своем доме в Давао и пристально наблюдает за развитием ситуации", - заявил представитель главы государства Сальвадор Панело. Он отметил, что Дутерте распорядился направить необходимую помощь всем нуждающимся и может посетить пострадавшие от стихии регионы.