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РИА Новости

Чубайс не исключил продажи доли "Роснано" в Tesla

10:38 31.10.2019 (обновлено: 11:08 31.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание офиса "Роснано" в Москве
Здание офиса Роснано в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание офиса "Роснано" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано", скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
В феврале Tesla достигла соглашения о покупке компании Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. В результате этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla: в 2011 году "Роснано" инвестировало в портфельную компанию Nesscap, которую в 2017 году приобрела Maxwell, а "Роснано" тогда вошло в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2%.
Здание офиса Роснано в Москве
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"У нас оказалась даже не десятая, а сотая доля процента в результате сложной сделки между Tesla и Maxwell, которая, в свою очередь, тоже чисто финансовая наша инвестиция. И, конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент, и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идёт не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции", - сообщил он.
Чубайс отметил, что "Роснано" не рассматривает приобретение миноритарной доли в других иностранных технологических компаниях, поскольку у компании противоположная цель.
"Цель состоит в том, чтобы находить перспективные компании на ранней стадии, у которых есть технологическое будущее в секторе material-based, поддерживать и развивать их, а потом, когда они встали на ноги, запустили производство - продавать. Пример инвестиции в "Новомет" - это и есть наша бизнес-модель, а купить акции и продать - это чисто финансовый, а не технологический бизнес", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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Tesla motorsРоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
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