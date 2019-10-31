Чубайс не исключил продажи доли "Роснано" в Tesla

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано", скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

В феврале Tesla достигла соглашения о покупке компании Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. В результате этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla: в 2011 году "Роснано" инвестировало в портфельную компанию Nesscap, которую в 2017 году приобрела Maxwell, а "Роснано" тогда вошло в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2%.

"У нас оказалась даже не десятая, а сотая доля процента в результате сложной сделки между Tesla и Maxwell, которая, в свою очередь, тоже чисто финансовая наша инвестиция. И, конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент, и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идёт не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции", - сообщил он.

Чубайс отметил, что "Роснано" не рассматривает приобретение миноритарной доли в других иностранных технологических компаниях, поскольку у компании противоположная цель.