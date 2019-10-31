Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
"Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он также рассказал, что советует президенту не читать Facebook, потому что там "искаженная информация".
"Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч, (экс-президенту Украины Петру – ред.) Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек… Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", - добавил Богдан.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 24 октября, Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе.