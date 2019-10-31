Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

"Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

"Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч, (экс-президенту Украины Петру – ред.) Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек… Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", - добавил Богдан.