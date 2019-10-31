В Новой Зеландии запретили видеоигру по мотивам теракта в Крайстчерче

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Управление по классификации фильмов и литературы Новой Зеландии запретило видеоигру, основанную на событиях в Крайстчерче, где в марте произошла стрельба в двух мечетях, жертвами которой стал 51 человек, говорится в пресс-релизе ведомства.

Глава управления Дэвид Шэнкс объявил в четверг, что видеоигра, которая основана на прямой трансляции теракта в Крайстчерче, "классифицируется как нежелательная" и теперь запрещена.

Как отметил Шэнкс, в ней игрок принимает роль террориста-убийцы по имени "Брентон Таррант". "Это продукт, который создан и представлен на рынке для сторонников идей превосходства белой расы...", - заявил он.

Кроме того, вместе с игрой была также запрещена видеотрансляция террориста, убившего двух человек в немецком Галле.

"Это незаконные, пропагандирующие терроризм продукты, предназначенные для распространения ненависти и поощрения убийств. Не поддерживайте, не покупайте и не распространяйте эти вещи", - отметил Шэнкс.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.