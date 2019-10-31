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РИА Новости

В Новой Зеландии запретили видеоигру по мотивам теракта в Крайстчерче

10:31 31.10.2019
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Управление по классификации фильмов и литературы Новой Зеландии запретило видеоигру, основанную на событиях в Крайстчерче, где в марте произошла стрельба в двух мечетях, жертвами которой стал 51 человек, говорится в пресс-релизе ведомства.
Глава управления Дэвид Шэнкс объявил в четверг, что видеоигра, которая основана на прямой трансляции теракта в Крайстчерче, "классифицируется как нежелательная" и теперь запрещена.
Как отметил Шэнкс, в ней игрок принимает роль террориста-убийцы по имени "Брентон Таррант". "Это продукт, который создан и представлен на рынке для сторонников идей превосходства белой расы...", - заявил он.
Кроме того, вместе с игрой была также запрещена видеотрансляция террориста, убившего двух человек в немецком Галле.
"Это незаконные, пропагандирующие терроризм продукты, предназначенные для распространения ненависти и поощрения убийств. Не поддерживайте, не покупайте и не распространяйте эти вещи", - отметил Шэнкс.
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В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 9 октября. Подозреваемый - 27-летний гражданин Германии Штеффан Б., он арестован. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.
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