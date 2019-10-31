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РИА Новости

Чубайс: Россия будет продвигать проекты по возобновляемой энергетике

10:29 31.10.2019 (обновлено: 11:08 31.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) в 2020 году займется продвижением за рубежом российских проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано", сопредседатель правления АРВЭ Анатолий Чубайс.
По его словам, перед ассоциацией стоят десятки вопросов по нормативному регулированию, десятки вопросов по техническому регулированию объектов ВИЭ. "И это только пока мы находимся в сфере оптового рынка. А через шаг - мы понимаем - нужно будет идти в микрогенерацию, где закон в первом чтении уже принят. Потом нужно будет идти в розницу, затем - в изолированные регионы. Все это требует консенсуса в отраслевом сообществе", - сказал он.
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В 2020 году АРВЭ, по словам Чубайса, планирует расширить круг участников за счёт вовлечения финансовых институтов, технологических компаний и образовательных центров. "Следующий важный шаг, и мы им займемся в следующем году, - это продвижение возможностей российской отрасли ВИЭ за рубежом, работа с международными энергетическими организациями. У многих стран мира накоплен колоссальный опыт в этой части, и мы обязаны брать от него лучшее, сотрудничать с международными лидерами рынка", - отметил он.
"Конечно, ключевой темой останется детальная проработка второй программы ДПМ ВИЭ на период 2025-2035 годов, чтобы выжать максимум из выделенных нам объемов поддержки для становления полноценного промышленного кластера, включающего передовое машиностроение и НИОКР. За первое полугодие 2020 года рассчитываем доделать "нормативку", чтобы осенью уже прошел первый отбор на новый период", - сообщил он.
В настоящее время в России действует программа поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на ОФЗ. Эта программа действует до 2024 года.
Сейчас обсуждаются варианты продления программы поддержки ВИЭ. Для продленной программы у отрасли есть инвестиционные ресурсы в 400 миллиардов рублей до 2035 года, то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы. С учетом получаемых платежей с рынка в течение 15 лет, то есть возврата инвестиций, стоимость программы составит 725 миллиардов рублей.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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