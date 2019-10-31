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РИА Новости
Школа волонтера

Возбуждено уголовное дело об убийстве фашистами детдомовцев в 1942 году

10:45 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВозбуждено уголовное дело об убийстве фашистами детдомовцев в 1942 году
Возбуждено уголовное дело об убийстве фашистами детдомовцев в 1942 году
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В результате изучения рассекреченных и представленных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид), сообщается на сайте "Поискового движения России".
В начале войны сирот эвакуировали из Симферополя в Ейск. В 1942 году, когда город был оккупирован, к детскому дому подъехало несколько грузовиков с военнослужащими вермахта, которые насильственно погрузили детей и вывезли на окраину, где их убили и захоронили.
Ответственный секретарь "Поискового движения России", председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева отметила, что поисковики готовы присоединиться к работам на месте захоронения воспитанников детского дома.

Активисты поискового движения уже имеют опыт подобных работ на месте захоронения мирных жителей – это часть нашего проекта "Без срока давности" и наш гражданский долг", ‒ добавила она.

Также Цунаева подчеркнула, что возбуждение уголовного дела в отношении убийц детей-инвалидов в Ейске – это знак того, что имена исполнителей этого преступления не будут забыты, а их действиям дадут правовую оценку.
Согласно данным архивов, для исполнения карательных операций против советских граждан на территорию Краснодарского края в период 1942‒1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры.
В ходе таких операций 9 и 10 октября 1942 года члены группы под командованием начальника гестапо в городе Ейске при участии коменданта города и врача гестапо совершили массовое убийство воспитанников детского дома.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Вчера, 18:27РИА Новости
Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске
Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений была осуждена.
Документы, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, были впервые опубликованы 7 октября 2019 года в канун годовщины этой трагедии. Среди них акт об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших детей и показания свидетелей.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииЕлена ЦунаеваПоисковое движение РоссииВолонтерыСледственный комитет РФЕйск
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