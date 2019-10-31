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РИА Новости

Уровень воды в верховьях реки Томь снизился

10:23 31.10.2019 (обновлено: 10:27 31.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Города России. Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Уровень воды в верховьях реки Томи снизился на 58 сантиметров, угроза паводка миновала, сообщила РИА Новости начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.
Ранее СМИ сообщили о штормовом предупреждении для жителей города Новокузнецка, поскольку из-за аномально теплой погоды и дождей уровень воды в реке Томь резко поднялся.
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"У нас начинается спад, по верховьям реки Томи особенно, большое падение уровней, потому что, во-первых, закончились осадки, во-вторых, основной снег уже смыло… Сейчас обстановка синоптическая изменилась, погода немножечко другая, осадков нет и поэтому уровни (воды – ред.) падают. В Новокузнецке на 58 сантиметров вода опустилась по сравнению со вчерашними сутками. У нас больше метра до опасного уровня", – рассказала Науменко.
По словам собеседницы агентства, теперь метеорологи прогнозируют более холодную температуру, которая не несет угрозы подтопления на юге Кузбасса.
"Мы настроены на холодную погоду, а она несет немножко другие осадки, они по водности значительно меньше, и сама по себе температура более низкая. Уже такого не будет. Вчера были подъемы уровня больше чем на три метра, оставалось до опасного уровня 60 сантиметров. Угрозы паводка теперь нет", – уточнила Наумова.
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КузбассНовокузнецкОбщество
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