Уровень воды в верховьях реки Томь снизился

КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Уровень воды в верховьях реки Томи снизился на 58 сантиметров, угроза паводка миновала, сообщила РИА Новости начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.
Ранее СМИ сообщили о штормовом предупреждении для жителей города Новокузнецка, поскольку из-за аномально теплой погоды и дождей уровень воды в реке Томь резко поднялся.
"У нас начинается спад, по верховьям реки Томи особенно, большое падение уровней, потому что, во-первых, закончились осадки, во-вторых, основной снег уже смыло… Сейчас обстановка синоптическая изменилась, погода немножечко другая, осадков нет и поэтому уровни (воды – ред.) падают. В Новокузнецке на 58 сантиметров вода опустилась по сравнению со вчерашними сутками. У нас больше метра до опасного уровня", – рассказала Науменко.
По словам собеседницы агентства, теперь метеорологи прогнозируют более холодную температуру, которая не несет угрозы подтопления на юге Кузбасса.
"Мы настроены на холодную погоду, а она несет немножко другие осадки, они по водности значительно меньше, и сама по себе температура более низкая. Уже такого не будет. Вчера были подъемы уровня больше чем на три метра, оставалось до опасного уровня 60 сантиметров. Угрозы паводка теперь нет", – уточнила Наумова.