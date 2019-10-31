Уровень воды в верховьях реки Томь снизился

"Мы настроены на холодную погоду, а она несет немножко другие осадки, они по водности значительно меньше, и сама по себе температура более низкая. Уже такого не будет. Вчера были подъемы уровня больше чем на три метра, оставалось до опасного уровня 60 сантиметров. Угрозы паводка теперь нет", – уточнила Наумова.