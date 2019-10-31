Фадеев сообщил, что состав комиссий СПЧ будет корректироваться

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Состав комиссий Совета при президенте РФ по правам человека будет корректироваться, сообщил РИА Новости Валерий Фадеев, который возглавил СПЧ на прошлой неделе.

"Конечно, придётся корректировать состав комиссий", - сказал Фадеев РИА Новости.

Он добавил, что сейчас лично встречается со всеми членами СПЧ. После личных встреч с коллегами, отметил Фадеев, будет решаться вопрос о проведении заседания совета. СПЧ может провести ряд заседаний по отдельным темам или одно общее заседание, добавил он.