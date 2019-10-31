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РИА Новости

Фадеев сообщил, что состав комиссий СПЧ будет корректироваться

10:20 31.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Состав комиссий Совета при президенте РФ по правам человека будет корректироваться, сообщил РИА Новости Валерий Фадеев, который возглавил СПЧ на прошлой неделе.
"Конечно, придётся корректировать состав комиссий", - сказал Фадеев РИА Новости.
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Он добавил, что сейчас лично встречается со всеми членами СПЧ. После личных встреч с коллегами, отметил Фадеев, будет решаться вопрос о проведении заседания совета. СПЧ может провести ряд заседаний по отдельным темам или одно общее заседание, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 октября внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста главы совета, его место занял секретарь Общественной палаты РФ Фадеев, который также стал советником главы государства. Из состава СПЧ были исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман. Решение выйти из совета приняла судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. В состав СПЧ был включен исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Валерий Фадеев
23 октября, 10:54РИА Новости
Фадеев начал обсуждать с членами СПЧ предстоящую работу
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
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