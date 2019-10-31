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РИА Новости

На Сахалине прокуратура заинтересовалась "бойцовским клубом" для детей

10:18 31.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура заинтересовалась информацией о кулачных боях подростков на Сахалине, своеобразном "бойцовском клубе", сообщает региональное надзорное ведомство в четверг.
В среду местный портал Okha65.ru сообщил о группе в "ВКонтакте", в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Как отмечает СМИ, в социальной сети выложено несколько видео боев, где подростки бьют друг друга, снарядившись тряпочными перчатками, а за ними наблюдает еще 50-70 "членов клуба".
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Последний бой проходил 29 октября в городском парке, сейчас данная группа перестала быть общедоступной.
"Организована проверка сведений об организации на территории городского округа Охинский уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних. Будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений", - говорится в релизе прокуратуры.
Городской округ Охинский включает 11 населенных пунктов, в которых проживет более 22 тысяч человек.
"Бойцовский клуб" - американский фильм режиссера Дэвида Финчера, снятый по мотива одноименной книги Чака Паланика, в котором разочарованный потребительскими ценностями главный герой создает террористическую организацию.
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