На Сахалине прокуратура заинтересовалась "бойцовским клубом" для детей

"Организована проверка сведений об организации на территории городского округа Охинский уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних. Будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений", - говорится в релизе прокуратуры.