Медведев поручил изучить предложения по утилизации на цементных заводах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств до 5 декабря рассмотреть предложения по утилизации отходов на цементных заводах, сообщается на сайте кабмина.
Ряд поручений дан итогам 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, прошедшего 21 октября.
"Минприроды России, Минпромторгу России, Минэнерго России и ФАС России проработать предложения по утилизации отходов на цементных заводах. О результатах доложить до 5 декабря 2019 года в правительство Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Минприроды необходимо рассмотреть предложения по исполнению "расширенной ответственности производителей", обязывающий утилизировать товар, потерявший потребительские свойства, при подготовке проекта Концепции совершенствования системы "расширенной ответственности производителей". О результатах сообщить до 20 ноября 2019 года.