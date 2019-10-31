В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров

БАНГКОК, 31 окт — РИА Новости. Новые правила длительного проживания в Таиланде по "пенсионной" визе категории О-А, принятые в 2019 году, вступили в силу в четверг.

Приказ начальника Главного управления иммиграционной полиции о новом порядке оформления годовых виз категории О-А, предназначенных для неработающих иностранцев в возрасте старше 50 лет, опубликован на сайте иммиграционной полиции.

По новым правилам иностранные пенсионеры, которым ранее достаточно было представить в иммиграционную полицию справку из посольства или таиландского банка о пенсионном или инвестиционном доходе в сумме не менее 65 тысяч таиландских бат в месяц (около 2,2 тысячи долларов) или выписку из банка о наличии на момент получения или продления визы суммы не менее 800 тысяч бат (27 тысяч долларов), теперь обязаны представить полиции не только свидетельства наличия средств, но и полис медицинской страховки, покрывающей лечение в поликлинике в сумме не менее 40 тысяч бат (1,4 тысячи долларов) и стационарное лечение в сумме не менее 400 тысяч бат (14 тысяч долларов).

Правила подтверждения дохода также изменились: теперь иностранному пенсионеру, не имеющему постоянного ежемесячного дохода, необходимо зачислить на свой счет в таиландском банке не менее 800 тысяч бат за два месяца до даты получения или продления годовой визы категории О-А и после получения или продления визы сохранять эту сумму на счету. По прошествии трех месяцев можно снять с банковского счета половину суммы, в то время как вторая половина должна оставаться на счету на всем протяжении срока визы, то есть в течение года до следующего продления.

В приказе оговаривается, что иностранцы, проживающие в Таиланде по ранее полученным "пенсионным" визам, не обязаны исполнять новые правила до истечения срока этих виз и следующего продления виз на год.

Исключение из новых правил приказ делает только для иностранцев, прибывших в Таиланд до октября 1998 года и проживавших до выхода на пенсию в Таиланде по годовым визам деловых и официальных категорий (бизнес, медиа, государственные контракты) и дипломатическим разрешениям. Для таких лиц старше 60 лет — ушедших на покой бизнесменов, дипломатов, иностранных журналистов и иностранных служащих (консультантов) таиландских государственных органов, преподавателей частных и государственных школ и университетов, сотрудников международных организаций (ООН, АСЕАН и других) — предусмотрен более льготный порядок. Им не нужно предоставлять иммиграционной полиции страховой полис. Они обязаны только представить доказательства пенсионного дохода в размере не менее 20 тысяч бат в месяц (700 долларов) или выписку банка о наличии на счетах суммы не менее 200 тысяч бат (семь тысяч долларов). Для лиц этой же категории в возрасте от 55 до 60 лет необходим доход в сумме не менее 50 тысяч бат в месяц (около 1,7 тысячи долларов) или банковский депозит в сумме не менее 500 тысяч бат (17 тысяч долларов).

Новые меры приняты в связи с увеличением количества случаев неплатежеспособности иностранных пенсионеров при получении медицинских услуг и частым использованием схемы, при которой иностранные пенсионеры берут взаймы сумму 800 тысяч бат у частных кредиторов на несколько дней под высокие проценты для предоставления полиции данных о наличии денег на счетах при продлении визы, после чего возвращают деньги кредитору, говорится в сопроводительном письме к приказу начальника главного управления иммиграционной полиции.