На московской заправке мужчину ограбили на миллион рублей

"Вчера на территории АЗС на улице Обручева, 42 четверо в балаклавах подъехали к заправке на Nissan Murano, перекрыли путь автомобилю Honda, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла Honda, избили водителя и похитили рюкзак более чем с миллионом рублей", - рассказал собеседник агентства.