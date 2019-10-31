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РИА Новости

На московской заправке мужчину ограбили на миллион рублей

09:54 31.10.2019 (обновлено: 10:00 31.10.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четверо в масках отобрали у водителя на московской АЗС рюкзак с миллионом рублей, попутно проломив ему голову, сообщает в четверг столичная полиция.
"Вчера на территории АЗС на улице Обручева, 42 четверо в балаклавах подъехали к заправке на Nissan Murano, перекрыли путь автомобилю Honda, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла Honda, избили водителя и похитили рюкзак более чем с миллионом рублей", - рассказал собеседник агентства.
Избитого доставили в больницу с переломами стенки глазницы и лобной пазухи со смещением, а также с многочисленными ушибами.
Для поиска нападавших вводился план "Перехват", брошенный автомобиль грабителей нашли спустя 40 минут после нападения, но их самих поймать пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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