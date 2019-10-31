Подростка, раненного во время погони под Ростовом-на-Дону, прооперировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, который получил огнестрельное ранение во время преследования автомобиля полицейскими в Зеветненском районе Ростовской области, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости сотрудник больницы.

"Он стабилен", - сказал собеседник агентства, не уточнив, куда именно был ранен подросток. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что ранее юноша был прооперирован.

Как ранее сообщал областной главк МВД, во вторник сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался с явным превышением скорости и не остановился по требованию полиции. На предупредительные выстрелы в воздух водитель также не отреагировал, поэтому "полицейские были вынуждены стрелять в направлении колес транспортного средства".