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РИА Новости

Подростка, раненного во время погони под Ростовом-на-Дону, прооперировали

09:52 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, который получил огнестрельное ранение во время преследования автомобиля полицейскими в Зеветненском районе Ростовской области, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости сотрудник больницы.
"Он стабилен", - сказал собеседник агентства, не уточнив, куда именно был ранен подросток. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что ранее юноша был прооперирован.
Как ранее сообщал областной главк МВД, во вторник сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался с явным превышением скорости и не остановился по требованию полиции. На предупредительные выстрелы в воздух водитель также не отреагировал, поэтому "полицейские были вынуждены стрелять в направлении колес транспортного средства".
В результате 12-летний подросток, находившийся в автомобиле, получил ранение и был госпитализирован. Всего в машине было пять человек от 12 до 25 лет. Как рассказал РИА Новости источник, скрыться от полиции они решили потому, что у водителя не было при себе документов. По факту инцидента организована служебная проверка.
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ГИБДД МВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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