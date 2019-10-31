Уголовное дело возбудили после ДТП в новой Москве, где погибли два человека

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили полицейские после ДТП со смертельным исходом, произошедшем накануне на 75-километре Варшавского шоссе в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Накануне в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что три машины столкнулись в новой Москве, погибли два человека.
"Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - рассказал собеседник агентства.
Виновника ДТП отпустили под подписку о невыезде, добавили в пресс-службе.