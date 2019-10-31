Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T09:45Z
https://ria.ru/20191031/1560425385.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/07/1560120782_0:153:2987:1833_1036x0_80_0_0_2b71008e7a94026e051645e76ab59509.jpg
РИА Новости

Уголовное дело возбудили после ДТП в новой Москве, где погибли два человека

09:45 31.10.2019
588
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили полицейские после ДТП со смертельным исходом, произошедшем накануне на 75-километре Варшавского шоссе в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Накануне в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что три машины столкнулись в новой Москве, погибли два человека.
"Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - рассказал собеседник агентства.
Виновника ДТП отпустили под подписку о невыезде, добавили в пресс-службе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
011100
Обсудить 0
Новая МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
Подростка, раненного во время погони под Ростовом-на-Дону, прооперировали
Полицейский автомобиль
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Россия выдала Израилю двух подозреваемых в убийстве
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
У безработного москвича украли 15 миллионов рублей
Акция протеста в Сантьяго
Прокуратура Чили расследует гибель 23 человек во время протестов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Чиновник Минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве
Зал судебных заседаний
В Челябинске адвоката арестовали по делу о насилии над школьницей
Награждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой
В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
Побережье
Тело пропавшей в Камбодже британской туристки нашли в море
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
"Роснано" планирует выйти из двух-трех крупных проектов, заявил Чубайс
Сотрудник полиции
Источник: в Ленинградской области сотрудника УГИБДД задержали за взятку
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит данные о пропавшей в Москве 15-летней девочке
Сотрудник полиции
В ДТП в Омской области погибли два человека
Полиция
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Капельница в больнице
В Тюменской области два человека находятся в реанимации с гаффской болезнью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
Лента новостейМолния