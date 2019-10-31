"Роснано" планирует выйти из двух-трех крупных проектов, заявил Чубайс

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано" планирует в ближайшее время выйти из двух-трех крупных проектов, что может радикально повлиять на финансовый результат компании, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

По итогам 2018 года АО "Роснано" получила прибыль в 5,6 миллиарда рублей против убытка годом ранее. В результате компания выплатила дивиденды по обыкновенным акциям в размере 550 миллионов рублей. Какой показатель может быть у "Роснано" по итогам 2019 года, по словам Чубайса, он пока не знает.

"Если положить руку на сердце, я не знаю сейчас (может, это и плохо говорить руководителю), какой у нас будет чистая прибыль по итогам этого года. Есть два-три очень значимых для нас инвестпроекта, выходы из которых могут состояться в следующие 2,5 месяца, и это радикально изменит наш финансовый результат "в плюс". А могут состояться позже, и это радикально изменит результат "в минус". Не берусь прогнозировать сейчас - по каждой из сделок идет серьезная работа", - сказал он.