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РИА Новости

"Роснано" планирует выйти из двух-трех крупных проектов, заявил Чубайс

09:38 31.10.2019 (обновлено: 11:09 31.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано" планирует в ближайшее время выйти из двух-трех крупных проектов, что может радикально повлиять на финансовый результат компании, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
По итогам 2018 года АО "Роснано" получила прибыль в 5,6 миллиарда рублей против убытка годом ранее. В результате компания выплатила дивиденды по обыкновенным акциям в размере 550 миллионов рублей. Какой показатель может быть у "Роснано" по итогам 2019 года, по словам Чубайса, он пока не знает.
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"Если положить руку на сердце, я не знаю сейчас (может, это и плохо говорить руководителю), какой у нас будет чистая прибыль по итогам этого года. Есть два-три очень значимых для нас инвестпроекта, выходы из которых могут состояться в следующие 2,5 месяца, и это радикально изменит наш финансовый результат "в плюс". А могут состояться позже, и это радикально изменит результат "в минус". Не берусь прогнозировать сейчас - по каждой из сделок идет серьезная работа", - сказал он.
"Особенность нашей инновационной сферы в том, что она плохо поддается планированию. Я сейчас не могу точно сказать, когда эти сделки состоятся и с какими точно финансовыми результатами. Они могут случиться в этом году, могут съехать на первый квартал, на второй квартал или вообще на год. Так что расскажу о них, когда они закроются", - добавил глава "Роснано".
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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РоснаноАнатолий ЧубайсЭкономика
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