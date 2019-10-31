В Крыму выпал первый снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Первый снег пошел в Крыму в четверг, при этом на следующей неделе ожидается существенное потепление, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"В Симферополе утром 31 октября зафиксирован мокрый снег, первый в осенне-зимнем сезоне", - сообщили в гидрометцентре.
Жители столицы Крыма выкладывают в соцсетях фото и видео первого снегопада.
По данным синоптиков, устойчивый снежный покров в Крыму сейчас не образуется, в том числе в горах и предгорьях, где температура существенно ниже, чем на побережье и в центральной части полуострова. Синоптики также отметили, что с 3 ноября в Крыму вновь существенно потеплеет.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронта. По данным метеорологов, 31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 31 октября - дожди, в горах с мокрым снегом, 31 октября и 1 ноября понижение максимальной температуры воздуха до 5-10° тепла, минимальной до 2-5° мороза.