Чубайс назвал минус нацпроекта "Цифровая экономика"

"Наверное, решений такого масштаба не было последние 10 лет, так что точно можно поставить плюс. Но этот нацпроект ограничен именно темой цифровой экономики, а не инновационной экономики в целом, он не затрагивает ее институты. И вот здесь, с моей точки зрения, целостности и системности пока не хватает", - считает Чубайс.