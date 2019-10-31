Чубайс назвал минус нацпроекта "Цифровая экономика"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика предполагает масштабную финансовую поддержку и развитие инноваций в России, однако у него есть минус - документ ограничен лишь темой цифровой экономики, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
По его словам, нацпроект "Цифровая экономика" - это очень серьезное и очень масштабное решение по финансовой поддержке и развитию инновационной сферы в России.
"Наверное, решений такого масштаба не было последние 10 лет, так что точно можно поставить плюс. Но этот нацпроект ограничен именно темой цифровой экономики, а не инновационной экономики в целом, он не затрагивает ее институты. И вот здесь, с моей точки зрения, целостности и системности пока не хватает", - считает Чубайс.
Говоря о "дорожных картах" сквозных цифровых технологий, глава "Роснано" отметил, что в них описаны очень значимые проекты, начиная от беспроводной связи, заканчивая робототехникой и сенсорикой.
"Можно спорить про квантовый компьютинг, но, тем не менее, считаю, что все направления уместны. За каждым из этих самых сквозных технологических проектов - серьезный финансовый ресурс", - сказал он.