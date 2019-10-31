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РИА Новости

Чубайс назвал минус нацпроекта "Цифровая экономика"

09:34 31.10.2019 (обновлено: 11:09 31.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Глава Роснано Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс.. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика предполагает масштабную финансовую поддержку и развитие инноваций в России, однако у него есть минус - документ ограничен лишь темой цифровой экономики, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
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По его словам, нацпроект "Цифровая экономика" - это очень серьезное и очень масштабное решение по финансовой поддержке и развитию инновационной сферы в России.
"Наверное, решений такого масштаба не было последние 10 лет, так что точно можно поставить плюс. Но этот нацпроект ограничен именно темой цифровой экономики, а не инновационной экономики в целом, он не затрагивает ее институты. И вот здесь, с моей точки зрения, целостности и системности пока не хватает", - считает Чубайс.
Говоря о "дорожных картах" сквозных цифровых технологий, глава "Роснано" отметил, что в них описаны очень значимые проекты, начиная от беспроводной связи, заканчивая робототехникой и сенсорикой.
"Можно спорить про квантовый компьютинг, но, тем не менее, считаю, что все направления уместны. За каждым из этих самых сквозных технологических проектов - серьезный финансовый ресурс", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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РоснаноАнатолий ЧубайсРоссияТехнологииЭкономика
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