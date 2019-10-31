Избыточное регулирование IT-отрасли подрывает инвестклимат, считает Чубайс

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Избыточное регулирование IT-отрасли подрывает инвестиционный климат, а без массового потока прямых и венчурных инвестиций инновационная экономика существовать не может, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Отвечая на вопрос, насколько законодательство в разных странах отстает от развития технологий, он сказал: "Это всегда вопрос баланса. Совершенно ясно, что любой перебор с ограничениями здесь - это удар по бизнесу, любое отставание в регулировании – это тоже риски".

"Хотя решение Комиссии по ценным бумагам США (SEC) о приостановке ICO Telegram и идеи наших властей по регулированию "Яндекса" - ситуации сильно разного свойства. Но в целом, мне кажется, что в интернет-сфере все-таки государству лучше не дожать, чем пережать. А пока оно старается, скорее, пережать", - отметил он.

По мнению Чубайса, в случае с Россией нельзя не учитывать и общеэкономическую ситуацию в стране. "В Соединенных Штатах, где и так все нормально с инвестициями, такого рода ошибки государства не очень болезненны для IT-отрасли в целом. А у нас, при росте ВВП на 1,3% в год, очевидно, что каждый избыточно жесткий ход регулятора прямо подрывает то, с чем у нас и так плохо, а именно - инвестиционный климат", - считает он.

Глава "Роснано" отметил, что регулирование в инновационной сфере в России пока "крайне слабое". "В целом, так называемый "национальный проект по созданию инновационной экономики" в России находится на ранних стадиях. Хотя то, что уже сделано институтами развития, например, "Сколково", Фондом Бортника и РВК, я считаю большой удачей для страны. Но, с моей точки зрения, очень много недоделано в части снятия тех же запретов или создания государственных институтов, обеспечивающих условия для финансирования инноваций", - отметил он.