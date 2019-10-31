Жителю Магадана грозит срок за экстремистские сообщения в WhatsApp

МАГАДАН, 31 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении магаданца по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет" за распространение сообщений в сети WhatsApp, сообщает в среду пресс-служба регионального УФСБ.

"Пресечена преступная деятельность жителя Магадана, распространявшего текстовые сообщения в мессенджере WhatsApp, содержащие призывы к осуществлению физической расправы над гражданами по национальному признаку. Следственным отделением УФСБ России по Магаданской области расследовано уголовное дело по признакам состава преступления… публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет", - говорится в сообщении.