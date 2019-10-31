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РИА Новости

Жителю Магадана грозит срок за экстремистские сообщения в WhatsApp

09:17 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МАГАДАН, 31 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении магаданца по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет" за распространение сообщений в сети WhatsApp, сообщает в среду пресс-служба регионального УФСБ.
"Пресечена преступная деятельность жителя Магадана, распространявшего текстовые сообщения в мессенджере WhatsApp, содержащие призывы к осуществлению физической расправы над гражданами по национальному признаку. Следственным отделением УФСБ России по Магаданской области расследовано уголовное дело по признакам состава преступления… публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера WhatsApp
1 октября, 01:27РИА Новости
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Уточняется, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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WhatsApp Inc.МагаданПроисшествия
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