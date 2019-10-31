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РИА Новости

В ДТП в Омской области погибли два человека

09:14 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Азовском районе на автодороге Бакбасар–Азово–Шербакуль поступило в полицию в 10.15 (07.15 мск).
"Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi следовал по автодороге со стороны Омска в направлении рабочего поселка Азово. В районе 40 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением женщины", - говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажир – женщина, личность которой устанавливается, погибли на месте. Еще три пассажира Mitsubishi, водитель автомобиля Nissan и его два пассажира доставлены в больницу с различными травмами.
Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
Инспектор ГИБДД
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Омская областьОмскПроисшествия
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