В ДТП в Омской области погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Азовском районе на автодороге Бакбасар–Азово–Шербакуль поступило в полицию в 10.15 (07.15 мск).

"Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi следовал по автодороге со стороны Омска в направлении рабочего поселка Азово. В районе 40 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением женщины", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажир – женщина, личность которой устанавливается, погибли на месте. Еще три пассажира Mitsubishi, водитель автомобиля Nissan и его два пассажира доставлены в больницу с различными травмами.