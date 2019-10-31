В Ростовской области полицейский, преследуя автомобиль, ранил подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Полицейские, преследующие автомобиль в Заветненском районе Ростовской области, в результате открытой стрельбы ранили 12-летнего пассажира, сообщило ГУМВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники ГИБДД увидели автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался с явным превышением скорости. На требование полицейских остановиться водитель попытался скрыться, создавая опасные моменты на дороге.

Полицейские организовали преследование. "Учитывая потенциальную опасность, которую представляло для окружающих данное транспортное средство, полицейские вынуждены были применить табельное оружие", - говорится в сообщении.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух водитель машины не остановился, продолжая нарушать ПДД. Тогда "полицейские были вынуждены стрелять в направлении колес транспортного средства".

Когда автомобиль остановился, было установлено, что в нем вместе с водителем находились пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двоих несовершеннолетних. "В результате применения табельного оружия выяснилось, что один из несовершеннолетних получил ранение", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в полиции, ранен был 12-летний пассажир автомобиля. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего полицейские передали его прибывшим медикам. Личности всех находивших в автомобиле установлены. Пострадавший подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, уточняет ведомство.