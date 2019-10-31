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РИА Новости

В Ростовской области полицейский, преследуя автомобиль, ранил подростка

09:13 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Полицейские, преследующие автомобиль в Заветненском районе Ростовской области, в результате открытой стрельбы ранили 12-летнего пассажира, сообщило ГУМВД России по региону.
По информации ведомства, сотрудники ГИБДД увидели автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался с явным превышением скорости. На требование полицейских остановиться водитель попытался скрыться, создавая опасные моменты на дороге.
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Полицейские организовали преследование. "Учитывая потенциальную опасность, которую представляло для окружающих данное транспортное средство, полицейские вынуждены были применить табельное оружие", - говорится в сообщении.
После нескольких предупредительных выстрелов в воздух водитель машины не остановился, продолжая нарушать ПДД. Тогда "полицейские были вынуждены стрелять в направлении колес транспортного средства".
Когда автомобиль остановился, было установлено, что в нем вместе с водителем находились пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двоих несовершеннолетних. "В результате применения табельного оружия выяснилось, что один из несовершеннолетних получил ранение", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в полиции, ранен был 12-летний пассажир автомобиля. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего полицейские передали его прибывшим медикам. Личности всех находивших в автомобиле установлены. Пострадавший подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, уточняет ведомство.
По факту произошедшего проводится служебная проверка.
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ГИБДД МВД РФМВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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