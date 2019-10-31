Контрабанда соколов-балобанов и кречетов угрожает их популяции, заявил WWF

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Продолжающийся браконьерский вылов соколов-балобанов и кречетов угрожает популяции этих видов хищных птиц в РФ, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".

"Вовлеченность в коммерческий оборот критично влияет на два вида пернатых хищников – балобана и кречета. Основной пресс на их популяции оказывает нелегальный отлов для нужд соколиной охоты в арабских странах... Основными импортерами пойманных в природе соколов являются Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ", - говорится в докладе.

Как уточняется в исследовании, роль российского легального и нелегального вывоза соколов составляет примерно 10% в общем потоке закупок в арабских странах: российские питомники ежегодно поставляют не более 200 соколов, объем нелегальных поставок изъятых из природы птиц оценивается экспертами в примерно 300–400 балобанов, столько же кречетов, не более 100 сапсанов. Однако такое изъятие наносит существенный урон популяциям балобана и кречета.

"Практически полное уничтожение популяций балобана в европейской части России пришлось на конец 70-х годов. Многие специалисты связывали с интенсивным отловом птиц на зимовках в Египте, Сирии и Ливии. За 15 лет Сирия из основных поставщиков балобанов в арабские страны переместилась на одно из последних мест среди стран-экспортеров в связи с исчезновением местной зимующей популяции. Именно сирийские ловцы, получившие огромный опыт в отлове балобана в своей стране, стали осваивать территории других государств, в том числе и России", - говорится в докладе.

Как уточняют эксперты, балобан изымается выборочно, наиболее сильно страдают группы, обитающие в степных борах и предгорьях Алтайского края и в Минусинской котловине в Хакасии.

"Результаты анализа задержаний лиц с соколами показывают, что за 10 лет изъято 284 балобана (104 в России и 180 в других странах СНГ). Экспертно оценивая эффективность задержания контрабанды в 10% можно ожидать, что ежегодно из стран СНГ вывозится около 300 балобанов", - считают эксперты.

По оценкам ученых, приведенных в докладе, с учетом гибели птиц при отлове и транспортировке, а также с учетом отлова на путях миграции, ежегодные потери составляют более двух тысяч соколов.

"Общая численность российской и казахстанской популяции по состоянию на 2011 год оценивалась в 3,5 тысячи гнездящихся пар. Из популяций России и Казахстана изымается около половины ежегодного прироста, а скорее всего больше ", - говорится в докладе.

Ранее эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин отмечал, что в РФ предпринимаются усилия по сохранению популяции соколов. Ведется отработка методики возвращения соколов в дикую природу, действуют программы мечения и установки искусственных гнездовий. Однако браконьерский прессинг не дает численности птиц восстановиться. Похожая ситуация складывается с кречетом.

Как уточняется в документе, кречет гнездится протяжении тундровой зоны от Кольского полуострова до Чукотки. Общая численность кречетов в России составляет 3,5–5 тысячи гнездящихся пар, что составляет чуть меньше половины общемировой численности. При этом около 13% российской популяции сосредоточено на Камчатке – 500 (330–660) гнездящихся пар.

В докладе отмечается, что численность камчатской популяции кречета с 1980 г. по 2010 г сократилась в 2,5 раза. Ежегодно нелегально отлавливается 10–15% общей численности популяции и констатируется ежегодное увеличение отлова.

"Общий объем вывозимых из России кречетов может достигать 400 особей в год. Если учесть "отход" птиц при отлове и транспортировке, то отлавливаться может в несколько раз больше, т.е. тысяча и более. Количество отловленных птиц может составлять 30–50% от общего числа молодых особей текущего года – при численности российской популяции 3500–5000 гнездящихся пар (оценка 10-летней давности) ", - говорится в докладе.

Как уточняется в документе, в Евразии кречет гнездится и мигрирует, в основном, в пределах Российской Федерации, поэтому Россия является, по факту, монополистом по поставке кречетов.

Ранее Минприроды РФ сообщало о намерении совместно с ОАЭ создать на Камчатке питомник по разведению диких кречетов для восстановления популяции и сокращения контрабанды.

Однако, по мнению авторов доклада, в настоящий момент создание питомников не может стать альтернативой нелегальному отлову птиц. Это показывает опыт зарубежных, в основном, европейских, питомников, которые уже пару десятилетий ежегодно поставляют в арабские страны тысячи соколов, но пресс лова на дикие популяции заметно не уменьшается. Рост предложения снижает цену, но не спрос на диких птиц.