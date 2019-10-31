Счетная палата выявила недостатки в системе господдержки кинематографа

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, говорится в отчете контрольного ведомства.

Кинематограф с 2016 года стал одним из приоритетов бюджетных расходов и включен в Стратегию культурной политики до 2030 года. Однако, по мнению Счетной палаты, оценить эффективность господдержки кинематографии сложно из-за отсутствия стратегического документа федерального уровня, устанавливающего цели и направления развития кинематографии на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Ведомство отмечает, что в 2017-2019 годах на поддержку кинематографии из федерального бюджета было направлено 22,784 миллиарда рублей. "Проверка Счетной палаты показала, что в структуре государственной поддержки наибольшую долю составляют расходы на производство национальных фильмов - 17,918 миллиарда рублей (78,6%)", - говорится в материалах ведомства.

При этом механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов недостаточно прозрачен: в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.