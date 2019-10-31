Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В России впервые за пять лет не только остановился в росте, но и сократился рынок интернет-пиратства. Об этом говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

"Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года", — уточняется в релизе.

Эксперты Group-IB считают одними из основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов удар по рекламной модели монетизации их ресурсов, падение "большой тройки" пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум.

Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Специалисты направления Group-IB Anti-Piracy подсчитали, что среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка десяти тысяч долларов.

При этом они отмечают, что, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную продукцию по сравнению с прошлым годом даже немного выросло.