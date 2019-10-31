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РИА Новости

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

09:05 31.10.2019 (обновлено: 10:30 31.10.2019)
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© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В России впервые за пять лет не только остановился в росте, но и сократился рынок интернет-пиратства. Об этом говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
"Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года", — уточняется в релизе.
Эксперты Group-IB считают одними из основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов удар по рекламной модели монетизации их ресурсов, падение "большой тройки" пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум.
Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Специалисты направления Group-IB Anti-Piracy подсчитали, что среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка десяти тысяч долларов.
При этом они отмечают, что, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную продукцию по сравнению с прошлым годом даже немного выросло.
"Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года составило 10,4 миллиарда (рост на 0,06%)", — говорится в сообщении.
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Group-IBРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Я вот не против заплатить 100р за фильм, чтоб посмотреть его дома (ребёнка не с кем оставить). Но наши лицензионные онлайн кинотеатры предлагают фильмы по 300-500р через полгода после того как вышла пиратка в 4к(то есть почти год после релиза). Ну полный бред же.
31 октября, 09:27
bboba608
2420000
Мне особенно "нравится", когда оформил подписку на платный видеосервис, а все фильмы с высоким рейтингом все равно остаются платными.
31 октября, 09:39
Алексей Курицын
1730000
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