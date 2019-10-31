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РИА Новости

Московских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

09:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГололедица. Архивное фото.
Гололедица. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистов предупредили об образовании гололедицы на дорогах Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Снегопад
08:01РИА Новости
В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
"На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя - без зимней резины не выезжайте", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в четверг в столице местами может образоваться гололедица, температура воздуха в Москве опустится до минус 1 градуса.
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Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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