Московских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистов предупредили об образовании гололедицы на дорогах Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя - без зимней резины не выезжайте", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в четверг в столице местами может образоваться гололедица, температура воздуха в Москве опустится до минус 1 градуса.