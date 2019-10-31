На Филиппинах три человека погибли из-за мощного землетрясения

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и восемь ранены при мощном землетрясении в четверг на Филиппинах, под завалами жилого здания в городе Давао могут находиться люди, сообщает газета По меньшей мере три человека погибли и восемь ранены при мощном землетрясении в четверг на Филиппинах, под завалами жилого здания в городе Давао могут находиться люди, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местные власти.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 на Филиппинах, позднее магнитуду понизили до 6,5. По данным местных СМИ, за ним в течение 20 минут последовали еще четыре афтершока.

По данным издания, в результате подземных толчков обрушился один из этажей жилого здания в Давао, под завалами могут находиться люди. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Также сообщается, что в городе Кидапаван на острове Минданао обрушилась часть гостиницы Eva"s Hotel. Мэр города отметил, что в момент обрушения в здании никого не было.