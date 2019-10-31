Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T08:50Z
https://ria.ru/20191031/1560424098.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1036x0_80_0_0_bc0b7a76a0d77a2eb640a652482ac9ea.jpg
РИА Новости

На Филиппинах три человека погибли из-за мощного землетрясения

08:50 31.10.2019
361
© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и восемь ранены при мощном землетрясении в четверг на Филиппинах, под завалами жилого здания в городе Давао могут находиться люди, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местные власти.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 на Филиппинах, позднее магнитуду понизили до 6,5. По данным местных СМИ, за ним в течение 20 минут последовали еще четыре афтершока.
По данным издания, в результате подземных толчков обрушился один из этажей жилого здания в Давао, под завалами могут находиться люди. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Также сообщается, что в городе Кидапаван на острове Минданао обрушилась часть гостиницы Eva"s Hotel. Мэр города отметил, что в момент обрушения в здании никого не было.
По данным СМИ, мэр города Давао Сара Дутерте объявила об отмене занятий в школах в четверг. Также была отменена работа в правительственных учреждениях.
Последствия землетрясения на Филиппинах. 29 октября 2019
29 октября, 14:51РИА Новости
МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
101300
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Дом президента Филиппин пошел трещинами из-за землетрясения
Полиция Канады. Архивное фото
СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
Пожар в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Последствия пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью матери
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas
Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
Пожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане. 31 октября 2019
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 73
Акция протеста в Сантьяго
Прокуратура Чили расследует гибель 23 человек во время протестов
Полиция в Колумбии
Колумбия усилит войска в регионе, где напали на индейский патруль
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин не против привлечения НКО для консультаций решившихся на аборт женщин
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов
Сейсмограф. Архивное фото
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
Дамаск
В Сирии из-за взрыва мотоцикла пострадали четыре человека
Сотрудник полиции
В ДТП в Омской области погибли два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
Лента новостейМолния