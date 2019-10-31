Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью матери

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину соболезнования в связи с кончиной матери Кан Хан Ок, сообщила администрация.
"Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын 30 октября предал президенту Мун Чжэ Ину послание с соболезнованиями в связи с кончиной его матери, госпожи Кан Хан Ок", - говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи в Facebook.
Ким Чен Ын в письме почтил память Кан Хан Ок и выразил соболезнования.
Северокорейская сторона передала послание накануне во второй половине дня в Пханмунджоме. Ночью того же дня оно было вручено лично президенту, который находился в Пусане для проведения похорон.
Мать Мун Чжэ Ина скончалась 29 октября в возрасте 91 года.