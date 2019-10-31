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РИА Новости

В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО

08:34 31.10.2019 (обновлено: 16:39 31.10.2019)
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© REUTERS / KyodoПожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Пожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Пожар во входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, уничтоживший семь строений, включая главное здание комплекса, ликвидирован спустя почти 12 часов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб.
Крупный пожар произошел в ночь на четверг во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса. Возгорание было зафиксировано около 02.40 по местному времени (20.40 мск среды). Пожар удалось ликвидировать лишь к 13.30 по местному времени (07.30 мск).
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Причина возгорания не известна. По мнению сотрудников противопожарных служб, возгорание, скорее всего, началось в главном здании замкового комплекса.
Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка не известна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.
Замок был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти Японии намерены восстановить замок, однако точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.
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