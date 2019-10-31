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РИА Новости

В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила

08:33 31.10.2019 (обновлено: 14:37 31.10.2019)
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© Фото : СК РФ по Приморскому краюНаграждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой
Награждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой
© Фото : СК РФ по Приморскому краю
Награждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. В городе Артем Приморского края наградили четырех местных жителей, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой, сообщила РИА Новости представитель краевого управления Следственного комитета Аврора Римская.
Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин получили от главка СК благодарственные письма.

"Подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия. Благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен", — сказала Римская.

Восьмилетняя девочка пропала в Артеме 24 октября. Вечером того же дня добровольцы, участвовавшие в поисках, обнаружили возле гаражей в районе Херсонской улицы мужчину, который насильно удерживал ребенка.
Молодые люди повалили его на землю, задержали и вызвали полицию. Позже мужчину арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Выяснилось, что раньше его привлекали к уголовной ответственности за надругательство над малолетними.
Сейчас задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Британские полицейские
14 октября, 15:27РИА Новости
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Следственный комитет РФАртемПриморский крайПроисшествия
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