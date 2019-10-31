В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила

Награждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой

Награждение жителей Артема, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. В городе Артем Приморского края наградили четырех местных жителей, задержавших подозреваемого в насилии над девочкой, сообщила РИА Новости представитель краевого управления Следственного комитета Аврора Римская.

Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин получили от главка СК благодарственные письма.

"Подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия. Благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен", — сказала Римская.

Восьмилетняя девочка пропала в Артеме 24 октября. Вечером того же дня добровольцы, участвовавшие в поисках, обнаружили возле гаражей в районе Херсонской улицы мужчину, который насильно удерживал ребенка.

Молодые люди повалили его на землю, задержали и вызвали полицию. Позже мужчину арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Выяснилось, что раньше его привлекали к уголовной ответственности за надругательство над малолетними.